Rimini, via libera all’area pedonale Murri da Piazzale Gondar a Viale Siracusa

La Giunta comunale di Rimini ha approvato nella seduta di ieri la delibera che istituisce formalmente l’Area Pedonale Murri, nel tratto compreso tra Piazzale Gondar e Viale Siracusa (dal bagno 100 al bagno 89).

La pedonalizzazione del tratto del Lungomare Murri ha l’obiettivo di formalizzare l’uso dell’area a prevalenza ciclopedonale, uno spazio innovativo dove pedoni e ciclisti trovano spazi dedicati: i pedoni possono utilizzare il deck, mentre le biciclette hanno a disposizione il percorso in grano resina e piastrellato. È previsto nel tratto carrabile il transito esclusivamente per i mezzi autorizzati, con limite di velocità di 20 km/h e bassa percorrenza, un sistema pensato per incentivare la mobilità dolce e la fruizione lenta del lungomare, trasformando radicalmente l’esperienza di residenti e turisti.

La pedonalizzazione del tratto da Piazzale Gondar a Viale Siracusa sancisce, di fatto, la conclusione dell’intervento del tratto 6 e segna un ulteriore passo avanti nel progetto del Parco del Mare. Parallelamente, procede il completamento del tratto 7 (da viale Siracusa ai giardini Artemisia Gentileschi, tra Marebello e Rivazzurra), ormai alle ultimissime battute.