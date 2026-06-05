Rimini, via libera ai lavori allo stadio del Baseball e al circolo tennis di Viserba Monte

È un intervento complessivo del valore di 270mila euro quello che interesserà lo stadio del Baseball di Rimini in via Monaco, impianto sportivo tornato recentemente nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale a seguito di un lungo contenzioso con il precedente concessionario. Impianto che è stato riconsegnato in condizioni manutentive e strutturali non adeguate e che richiede dunque una serie di interventi di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza, indispensabili per far sì che lo Stadio torni a disposizione delle società sportive. Il progetto, di cui la Giunta nell’ultima seduta ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione, prevede nello specifico il ripristino degli spogliatoi utilizzati dalle formazioni giovanili, l’adeguamento strutturale della tribuna e da ultimo la rimozione degli abusi edilizi riscontrati a seguito delle verifiche accertate dagli uffici. A questi lavori strutturali, si aggiungono interventi sull’impiantistica, con la verifica e la sistemazione dell’illuminazione del campo principale e la sostituzione dell’attuale tabellone segnapunti. L’investimento trova copertura nel bilancio dell’Ente, attraverso la variazione approvata il 21 maggio scorso dal Consiglio Comunale.

È invece in capo al gestore il progetto di riqualificazione che interessa il circolo tennis di Viserba monte. Obiettivo dell’intervento, approvato anch’esso dalla Giunta in linea tecnica, è l’ampliamento degli spogliatoi con l’obiettivo di migliorare funzionalità degli spazi, garantendo un servizio più efficiente e in grado di accogliere un maggior numero di utenti. Di fronte all’ingresso dello spogliatoio è prevista la realizzazione di una platea pavimentata sulla quale sarà installata una veranda removibile. L’intervento sarà a cura del concessionario dell’impianto, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Viserba, per un investimento di 130mila euro.