Rimini, via libera ai lavori al Cimitero di San Lorenzo in Monte

La Giunta di Rimini ha approvato, martedì scorso, il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria cimiteri, che prevede un investimento complessivo di 100mila euro destinato al recupero e alla valorizzazione del cimitero di San Lorenzo in Monte. L’intervento, che partirà nella primavera del 2026, mira a preservare il patrimonio storico e architettonico del camposanto attraverso opere di restauro e sistemazione delle strutture esistenti.

La cappellina centrale sarà oggetto di un attento lavoro di restauro: verrà sostituito il manto di copertura in tegole e, dove necessario, sostituito le tavelle sottostanti ammalorate. L’intervento comprende anche la sostituzione degli infissi, il rifacimento completo dell’intonaco interno con nuova tinteggiatura e la sostituzione del controsoffitto danneggiato. Anche qui verranno installate nuove lattonerie e una linea vita in copertura.

Il cancello principale di ingresso, elemento di pregio storico, sarà ripristinato attraverso un accurato processo di sabbiatura, zincatura e verniciatura che ne garantirà la conservazione. Completano gli interventi la manutenzione straordinaria delle facciate dei colombari e la sistemazione dei percorsi pedonali danneggiati.

L’investimento di 100mila euro sarà gestito da Anthea s.r.l.