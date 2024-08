Rimini, via libera a 200 nuovi apparecchi led

Più luminosa e attenta all’ambiente. A Rimini prosegue il percorso di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica con 200 nuovi apparecchi Led. Dalla giunta comunale arriva infatti il via libera al progetto per il 2024 con un investimento complessivo di 210.000 euro, finanziato con contributi statali.

Cinque rotatorie

In particolare sono interessate cinque rotatorie principali che servono snodi importanti: come quella di via Marecchiese dove saranno sostituiti 61 punti luce; quella di via Covignano (20 punti luce); la rotatoria di via Della Fiera, 14 punti luce; quella di via Flaminia, 65 punti luce; e quella sulla statale 16 in zona Fiabilandia, 40 punti luce. In totale verranno sostituiti 200 apparecchi di illuminazione con apparecchi a led. L’intervento sarà eseguito in maniera da minimizzare i disagi per i cittadini e garantire un’efficace continuità del servizio di illuminazione pubblica. Si tratta di “un importante passo verso una città più luminosa e sostenibile, migliorando non solo l’efficienza energetica degli impianti di illuminazione, ma anche la qualità dell’illuminazione nelle principali vie di accesso e snodi strategici”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli. Con una “significativa” riduzione dei consumi energetici e dei costi.