Rimini, via le barriere architettoniche, interventi da 100mila euro: ecco le vie interessate

Prendono oggi il via a Rimini gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in otto punti del territorio comunale. Con l’obiettivo di garantire la piena accessibilità di marciapiedi e percorsi pedonali a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con mobilità ridotta e ai non vedenti. Il piano approvato dalla giunta prevede un investimento complessivo di 100.000 euro e si articola in interventi distribuiti in diverse zone della città.

I lavori saranno completati entro l’estate e si inizia da via dell’Abete. Il percorso pedonale, attualmente in lastre di cemento con ghiaia lavata, sarà rifatto con una nuova pavimentazione in calcestruzzo drenante. Verrà inoltre creato un nuovo percorso, unendo Via Eridano e Via Cassiopea.

In corso d’Augusto 150 sarà realizzata una rampa con pavimentazione in porfido per consentire l’accessibilità allo sportello per il cittadino.

In via Dario Campana, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale arriveranno due rampe per l’accesso al marciapiede, con l’installazione di tre barriere para-pedonali in acciaio a protezione del dislivello.

In via del Ciclamino saranno installati dissuasori in ghisa fissi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e delle rampe di accesso al marciapiede, per agevolare il transito dei pedoni e impedire la sosta abusiva dei veicoli.

In via Lucchesi i percorsi pedonali ora in misto granulometrico stabilizzato saranno asfaltatati con la posa di nuovi cordoli in calcestruzzo e il riallineamento di quelli esistenti.

In via dell’Edera sarà riqualificato il percorso pedonale all’interno dell’area verde, con adeguamento delle pendenze per garantire l’accesso al porticato dei condomini.

In via di Mezzo, in corrispondenza di un attraversamento pedonale ora non accessibile alle persone con disabilità, arrivano due rampe con pendenze adeguate e pavimentazione tattile per non vedenti.

In via Aldo Moro, all’ingresso del parcheggio tra Via Marzabotto e Via Aldo Moro, saranno adeguati gli accessi ai marciapiedi con rampe e pavimentazione tattile per non vedenti. I cantieri non comporteranno limitazioni, interruzioni o modifiche alla circolazione stradale, precisa il Comune: “Con questi interventi confermiamo il nostro impegno concreto per rendere Rimini una città sempre più accessibile e inclusiva”, conferma l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli. Abbattere le barriere architettoniche, sottolinea, contribuisce a “migliorare la mobilità a chi ogni giorno fa i conti con ostacoli che spesso passano inosservati”: uno scivolo mancante, un marciapiede dissestato, un attraversamento pedonale non attrezzato. “Questi otto cantieri, distribuiti in quartieri diversi della città - conclude- testimoniano una programmazione che cerca di essere anno dopo anno sempre più capillare e attenta alle esigenze di tutti i cittadini”.