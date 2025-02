Rimini, Via Ducale, i residenti: «Soffocati dallo smog, il Comune ci ascolti»

Archiviate da ieri le misure emergenziali antismog per il superamento dei limiti Pm10 in vigore a Rimini e provincia nei giorni scorsi, i residenti di via Ducale tornano a respirare.

Lo scenario del quartiere a due passi dal ponte di Tiberio è noto: traffico eccessivo, auto bloccate in colonna, conducenti spazientiti che suonano il clacson e gas di scarico a profusione. «Come documentato anche dai video nei giorni scorsi – raccontano gli aderenti al Comitato Rione Clodio - siamo stati sotto una cappa di nebbia dove le polveri sottili sono rimaste all’interno del “canyon” molto a lungo, con evidenti danni alla nostra salute. Riteniamo che chi ci amministra non possa continuare a girarsi dall’altra parte e non ricercare soluzioni a questa situazione. Il diritto alla salute viene sempre al primo posto». Ora si guarda con interesse all’incontro, atteso da tempo, con il Comune in programma il 7 marzo. L’auspicio è che possa aprire una nuova fase, quella del dialogo: «La situazione di via Ducale è ben nota, ci auguriamo che ci si possa confrontare con l’Amministrazione e lavorare insieme ad una soluzione».

Previsto per venerdì 7 marzo un incontro col Comune per discutere delle opzioni di viabilità alternativa.