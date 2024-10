Rimini via Coriano e via Metauro: in arrivo nuovi marciapiedi

Nuovi marciapiedi in via Coriano e in via Metauro, a completamento dei lavori nell’ambito della rotatoria tra la SS16, via Coriano e via Montescudo. L’amministrazione comunale, nell’ultima seduta di giunta, ha approvato infatti il documento di indirizzo di progettazione (DIP) per il progetto denominato ‘Nuovo Marciapiede Via Coriano - Via Metauro’, un ulteriore step connesso al maxi-cantiere in corso sulla Statale. L’intervento, per il quale è previsto un importo complessivo di 130mila euro, punta a mettere in maggiore sicurezza i pedoni e i ciclisti che vi transitano.

“Il miglioramento dell’accessibilità ciclopedonale rientra nel più ampio percorso di messa in sicurezza e fluidificazione della SS16 dove sono in corso i lavori da parte di Autostrade per l’Italia - è il commento congiunto dell’assessora alla mobilità del comune di Rimini, Roberta Frisoni, e dell’assessore alle opere pubbliche, Mattia Morolli -. Con questi interventi, infatti, vogliamo dare una risposta concreta alle richieste dei residenti e di chi vive la zona, garantendo spazi urbani più funzionali e interconnessi, ottimizzando il traffico e rendendo la circolazione più scorrevole”.