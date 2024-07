Rimini, via alla demolizione della questura costata 56 milioni e mai utilizzata GALLERY

RIMINI. Sono iniziati oggi i lavori di demolizione del complesso in via Ugo Bassi che doveva diventare la nuova questura di Rimini ma che in pratica è rimasto per 20 anni inutlizzato. Nei giorni scorsi decine di poliziotti e carabinieri erano stati impegnati nello sgombero delle persone che lì avevano trovato alloggio abusivamente, almeno una ventina quelli accertati. La struttura è costata 56 milioni di euro e non è mai stata utilizzata. Al suo posto sorgeranno case, anche popolari (36 abitazioni realizzate dal Comune), aree verdi, parcheggi, e un supermercato Esselunga. In una sorta di rigenerazione della zona che dall’ex questura si estenderà al nuovo stadio “Romeo Neri” e all’ex caserma Giulio Cesare che, entro il 2027, diventerà Cittadella della sicurezza.