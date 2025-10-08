Rimini, via al Ttg: il futuro delle vacanze e l’intelligenza artificiale applicata all’ospitalità VIDEO GALLERY

Rimini è pronta a trasformarsi, ancora una volta, nella capitale internazionale del turismo. Dall’8 al 10 ottobre, il quartiere fieristico accoglie la 62ª edizione di TTG Travel Experience, la manifestazione b2b che riunisce il mondo dell’accoglienza e della promozione turistica, organizzata da Italian Exhibition Group. In contemporanea andrà in scena InOut | The Hospitality Community, la piattaforma dedicata al design, agli arredi, alle tecnologie e ai servizi per l’ospitalità.

L’appuntamento con TTG arriva quest’anno al termine di un’estate che ha confermato il ruolo trainante del settore: oltre 215 milioni di pernottamenti in Italia, sostenuti da più di 111 milioni di presenze straniere, testimoniano come il viaggio resti un bisogno universale. Ma il viaggiatore 2025 è diverso da quello di appena pochi anni fa: cerca autenticità, preferisce esperienze immersive e soprattutto distribuisce le partenze su periodi più lunghi. È questo il contesto in cui TTG e InOut chiamano a raccolta gli operatori, per leggere i cambiamenti e disegnare il futuro.

«Le manifestazioni di IEG dedicate all’industria turistica - spiega il presidente di Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti - rappresentano un patrimonio di conoscenza, business e relazioni per l’economia che vale oltre il 10% del pil mondiale. Che TTG e InOut si svolgano a Rimini, destinazione che ormai da due secoli rappresenta un riferimento per il mondo dei viaggi e delle vacanze ci riempie d’orgoglio. TTG e InOut sono il luogo dove viene rappresentato il meglio dell’innovazione e del progresso, dove si anticipano i cambiamenti nel mondo delle vacanze e del design. E’ dunque l’appuntamento imperdibile per ogni professionista del settore. L’invito a tutti gli operatori a vivere le tre giornate riminesi è dunque fondato sulla certezza che sarà un’occasione determinante sia per il business che per l’alta formazione, grazie al panel di autorevoli esperti invitati e delle imprese espositrici presenti».