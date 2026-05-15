Rimini, via al raduno dei Carabinieri - VIDEO GALLERY

Rimini
  • 15 maggio 2026
Foto Manuel Migliorini
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A Rimini ha preso il via il raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri con la resa degli onori alla Massima Autorità dell’Arma e l’alzabandiera. Alla cerimonia sono stati invitati tutti gli alunni degli istituti scolastici della città. Piazzale Kennedy, sarà il fulcro di attività e momenti di aggregazione e sarà anche il cuore del Villaggio della Legalità che ospiterà anche il concerto della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma. È stato allestito in Piazza sull’Acqua un vero campo di Protezione Civile a cura dei Volontari ANC, funzionale a testare le potenzialità logistiche dei Nuclei territoriali e della Colonna Mobile Nazionale di P.C. Il personale specializzato effettuerà una esercitazione Nazionale mediante allestimento di tende complete per alloggiamento volontari e conferenze, moduli logistici per il personale di controllo e gestione del campo.

Saranno svolte esercitazioni con simulazioni per la ricerca di persone disperse mediante impiego di unità cinofile ANC ed eventuali mezzi pilotaggio remoto in area urbana e boschiva. Verranno impiegate idrovore per l’aspirazione e lo smaltimento rapido di volumi d’acqua in caso di alluvione, testando altresì il corretto funzionamento delle attrezzature e l’addestramento del personale. Ai visitatori saranno illustrati procedimenti per il recupero di beni culturali in area alluvionale durante e dopo l’evento calamitoso.

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