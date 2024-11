Rimini, via al progetto di riqualificazione del parco “Iqbal Masih” di Viserba

Il Parco “Iqbal Masih” è situato a Viserba, a monte della linea ferroviaria e all’interno di un ambito urbano composto da aree a prevalente uso residenziale, il solo parco copre una superficie di circa 5.500 metri quadrati, con accessi da via Angelo Cenci e via Bruno Baroni.

Dopo l’approvazione del finanziamento statale, concesso al Comune di Rimini dal Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura di Rimini e l’approvazione in giunta nella seduta di questa mattina del progetto esecutivo, prenderanno il via la prossima settimana i lavori di riqualificazione del Parco “Iqbal Masih” a Viserba , in via Baroni.

I lavori che prendono il via la prossima settimana con conclusione entro l’anno, riguardano la riqualificazione dell’intera area del parco urbano, dove verranno sostituiti i corpi illuminanti con una nuova illuminazione pubblica a led, più adeguata sia per il risparmio energetico, che per una maggiore sicurezza. A questi lavori si aggiungon o la riqualificazione dell’area giochi per bambini, la sostituzione di tutte le attrezzature gioco ormai vetuste e non più manutenibili, l’integrazione con nuove strutture gioco e il rifacimento di tutte le area di caduta con pavimentazione antitrauma in gomma e la realizzazione di una nuova palestra outdoor per l’attività di calisthenics. L’intervento sarà accompagnato anche dalla ridefinizione del disegno generale delle essenze arboree e arbustive, al fine di rendere maggiormente fruibile il luogo ed eliminare i vari punti oscuri. Verranno anche riqualificate le panchine posizionate lungo i percorsi, mediante la sostituzione delle doghe in legno e la sistemazione delle strutture. Rispetto alla riqualificazione dei percorsi esistenti, verrà eseguito il rifacimento dei vialetti adiacenti al parco resi pericolosi dalla crescita delle radici degli alberi esistenti.

Alla riqualificazione viene affiancata l’azione sul fronte sociale e relazionale. Dal mese di novembre sono iniziati gli interventi di educazione di strada sul territorio di Viserba, con una particolare attenzione nell’area del parco “Iqbal Masih”. L’attività è portata avanti dagli educatori della Cooperativa “La Sorgente” a favore degli adolescenti con l’obiettivo di entrare in relazione e in ascolto con i giovani, in modo da raccogliere i loro bisogni e potenziare le loro risorse. Obiettivo del progetto: coinvolgere gli stessi ragazzi nella progettazione di un’iniziativa a loro dedicata, nella quale si possano sentire protagonisti attivi. Per arrivare a raccogliere “la voce” di quanti più ragazzi possibili, l’ equipe multidisciplinare si sta muovendo in due modalità: attraverso la richiesta di compilazione di un mini questionario, (link: https://forms.gle/zJmgPQwroYi13sPD6) e attraverso l’incontro tra gli educatori e gli adolescenti all’interno delle attività a loro dedicate e già presenti sul territorio (Scout, Laboratori di Teatro, attività sportive etc.)

L’incontro con i ragazzi è utile anche per orientarli e informarli della possibilità di accesso alle agenzie educative del territorio, attraverso il partenariato con L’informagiovani del Comune di Rimini che, per questo progetto, è presente in modalità “itinerante” sul territorio.

Nel pomeriggio del 13 dicembre i ragazzi saranno invitati a partecipare ad un incontro in occasione del quale verranno presentate le varie proposte emerse durante questa attività.

“Si tratta di un progetto integrato che ha il triplice scopo di riqualificare un’area verde pubblica, renderla più sicura e allo stesso tempo rendere i giovani della zona protagonisti della pianificazione del quartiere - dichiarano congiuntamente l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli e l’assessore alla sicurezza Juri Magrini – chiedendo il loro contributo di idee e proposte per rendere più bella e vivibile la zona in cui abitano. La presenza di spazi pubblici e sostenibili è un indicatore di qualità urbana e lo è ancora di più se vengono coinvolti gli stessi ragazzi nella progettazione di un’iniziativa a loro dedicata. Il parco che andiamo a riqualificare è poco distante dal Parco Don Tonino Bello, dove è in corso il progetto di valorizzazione e riqualificazione che si affaccia sulla nuova piscina comunale in costruzione”.