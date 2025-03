Rimini, via ai lavori per sistemare il parcheggio Fox

RIMINI. Da lunedì 17 marzo fino a venerdì 21, verranno effettuati alcuni lavori di riqualificazione della pavimentazione all’interno del parcheggio temporaneo nella cosiddetta ‘area Fox’, il parcheggio a ridosso dell’Arco di Augusto, aperto dal 2023, che consente la sosta con ingresso da via Donato Bramante.

L’intervento, che interesserà la pavimentazione dell’area situata tra via Bramante e via Circonvallazione Meridionale, prevede in particolare la sistemazione della superficie in ghiaia costipata (denominata ‘macadam’). Una manutenzione urgente che si è resa necessaria a causa degli effetti delle piogge e delle avverse condizioni climatiche degli scorsi mesi invernali, che hanno causato la formazione di buche e avvallamenti, rendendo il parcheggio difficile da utilizzare e poco sicuro per gli utenti. La nuova pavimentazione, in materiale stabilizzato, è finalizzata a risolvere tutte le disconnessioni del terreno, ripristinando così la piena fruibilità dell’area per i cittadini e i visitatori della città.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e senza interruzioni, il parcheggio sarà completamente chiuso al pubblico per tutta la durata dell’intervento. La chiusura è prevista con l’inizio dei lavori, a partire da lunedì prossimo, 17 marzo, fino a venerdì 21.

Il progetto di manutenzione verrà eseguito dalla Società Anthea, che si occupa della gestione e manutenzione delle strade comunali, in stretta collaborazione con il Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini.