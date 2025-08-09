Rimini: “vi sparo alle gambe”, chiuso per 8 giorni il minimarket della guardia giurata che aveva minacciato i poliziotti

È stato notificato ieri il provvedimento di sospensione della licenza per 8 giorni del Minimarket in cui, pochi giorni fa, il titolare si era reso responsabile di gravi minacce nel corso di un controllo degli agenti della Polizia di Stato. Nella serata di sabato 2 agosto, il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Rimini stava eseguendo, su disposizione del Questore, una serie di controlli nella zona sud del capoluogo, finalizzati in particolare al contrasto alla vendita di alcolici a minorenni. Nel corso dei controlli, gli Agenti avevano visto uscire dal negozio in questione alcuni giovanissimi con in mano una bottiglia di vodka, venduta oltre l’orario consentito, sia per la vendita degli alcolici, in generale (mezzanotte), che per quella delle bevande in contenitori di vetro (le ore 22).

Da lì, era scoppiato il finimondo, con il titolare del negozio ad ostacolare il controllo di polizia, conclusosi con la minaccia grave di sparare agli agenti e l’arresto dell’uomo. La chiusura dell’attività si protrarrà fino a tutto il prossimo fine settimana.