Rimini verso il summit della ciclabilità, passaggio di consegne con Danzica

RIMINI. La città di Rimini raccoglie il testimone da Gsanzk (Danzica) e si prepara ad accogliere la prossima edizione di Velocity, il summit mondiale della ciclabilità che torna in Italia dopo ben 35 anni. L’assessora alle Politiche Europee Valentina Ridolfi ha partecipato venerdì alla cerimonia nella città polacca che ha sancito l’inizio del conto alla rovescia verso il grande appuntamento in programma a Rimini dal 16 al 19 giugno 2026. In quell’occasione si ritroveranno in città oltre 1.500 delegati provenienti da oltre 60 paesi, per quello che rappresenta il più importante momento di scambio di conoscenze per chi fa advocacy, per le amministrazioni, per decisori politici, il mondo accademico e le aziende di settore.

«E’ un grande onore e una sfida importante per la nostra città ospitare il vertice mondiale della mobilità ciclistica - sottolinea l’assessora Valentina Ridolfi – Ringrazio quindi European Cyclists’ Federation per aver puntato su Rimini così come ringrazio anticipatamente tutti i partner pubblici e non che ci affiancheranno nell’organizzazione di questo appuntamento così prestigioso e così importante per una città come Rimini che da anni ha deciso in maniera convinta di investire sulla mobilità ciclabile».