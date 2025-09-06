Rimini, venti bambini non vaccinati esclusi da scuola: «Sospensione temporanea in attesa che venga completato il ciclo»

RIMINI. L’amministrazione comunale di Rimini ha deciso di prendere dei seri provvedimenti nei confronti delle famiglie che non vaccinano i bambini. «A partire dalla prossima settimana - avverte Palazzo Garampi - l’Ufficio scuola del Comune invierà una comunicazione ad una ventina di famiglie di altrettanti bambini iscritti alle scuole e ai nidi di infanzia per informarle del provvedimento di sospensione temporanea della frequenza per non aver completato il ciclo vaccinale obbligatorio previsto dalla legge». Va detto che proprio ieri mattina, in Puglia, si è consumata una tragedia che ha colpito un bambino di 3 anni di Taranto, morto per una sospetta meningite fulminante. Ebbene, secondo i primi accertamenti sembra che il bimbo non fosse vaccinato contro l’infezione.

«Il nostro provvedimento - spiega Palazzo Garampi - si rende necessario a scopo di prevenzione del rischio epidemiologico nelle comunità scolastiche e in particolare per contenere il rischio di contagio per i minori più fragili ed esposti». Precisa, poi, il Comune. «Si tratta di una sospensione temporanea proprio perché, a differenza dei minori per i quali non è stata presentata alcuna documentazione vaccinale e per i quali scatta la cancellazione dalla lista di iscrizione, in questo caso si è in presenza di un ciclo avviato, che può dunque essere completato nei tempi fissati dall’Azienda sanitaria, indicativamente tra ottobre e gennaio. Se nei tempi previsti dall’Ausl l’iter vaccinale non sarà completato, scatterà il provvedimento di decadenza, così da consentire la riassegnazione dei posti che si rendessero disponibili».