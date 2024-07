Rimini, venerdì inaugura un nuovo tratto del Parco del Mare

RIMINI. Altro riconoscimento internazionale per il Parco del mare di Rimini. Il Centre de cultura contemporània de Barcelona, Cccb, lo ha infatti inserito tra i progetti finalisti del Premio europeo per lo Spazio pubblico urbano 2024, un concorso biennale che individua i migliori interventi di creazione, trasformazione e recupero di spazi pubblici nelle città europee.

Sono 10 i progetti selezionati tra Belgio, Spagna, Georgia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Svizzera, in città di medie dimensioni. E a settembre le città finaliste saranno chiamate a presentare il loro progetto alla giuria che il 29 ottobre decreterà i vincitori. «L’inserimento nella rosa dei finalisti rappresenta l’ennesimo riconoscimento ad un progetto che ha raccolto consensi su piano nazionale e internazionale», commenta l’assessore alla pianificazione del territorio Roberta Frisoni, in particolare per il suo valore sotto il profilo ambientale e di adattamento al cambiamento climatico. Intanto aprirà al pubblico venerdì prossimo 12 luglio il nuovo tratto tra piazzale Gondar e via Siracusa. «Abbiamo condiviso con comitato turistico e operatori di festeggiare insieme la conclusione dei lavori il prossimo 25 luglio», sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli. Un’occasione per «ritrovarci come comunità, allargata ai turisti che in questo periodo frequentano la nostra città, che vede aggiungersi un ulteriore tassello al percorso di riqualificazione che in questa fase sta coinvolgendo Rimini sud».