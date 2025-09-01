Rimini, venerdì 5 settembre messa in spiaggia con il cardinale Zuppi per celebrare il centenario di don Benzi

Sarà il cardinale Matteo Zuppi, presidente Cei e arcivescovo di Bologna, ad aprire le celebrazioni per il centenario della nascita di don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. Lo farà venerdì prossimo, 5 settembre alle 17 con una messa celebrata in riva al mare, sulla spiaggia libera del porto di Rimini. Si tratta di un gesto simbolico, spiegano gli organizzatori, di “memoria viva”, perché proprio le spiagge della Riviera furono teatro della “battaglia per gli ultimi” di don Benzi. Quando cioè il sacerdote, “con la ‘sua’ Comunità, cominciò a bussare alle porte degli stabilimenti balneari romagnoli” perché ospitassero anche i ragazzi con disabilità, fino a quel momento spesso rifiutati, seguendo il motto: “Dove noi, anche loro”. Da lì, la missione di don Benzi si allargò poi alle persone senza fissa dimora, alle donne sfruttate sulla strada, agli ultimi di tutto il mondo.

“Celebrare in spiaggia - spiegano dunque gli organizzatori- significa ripartire da quell’inclusione radicale che 50 anni fa sembrava impensabile. Allora bisognava lottare affinché i ragazzi con disabilità potessero semplicemente trascorrere una giornata al mare e sentirsi parte della comunità. Oggi la società è cambiata, ma la sfida resta: non basta eliminare muri e scalini, serve superare diffidenze, pregiudizi e quelle barriere meno visibili che ancora pesano sul lavoro, sull’autonomia, sul pieno riconoscimento delle persone con disabilità come cittadini con diritti e non solo come destinatari di assistenza”. Le celebrazioni a Rimini, promosse dal Comitato nazionale per il centenario e dalla Fondazione don Oreste Benzi, insieme alla Comunità Papa Giovanni XXIII, alla Diocesi e al Comune di Rimini, dureranno tre giorni, fino a domenica 7 settembre.