Rimini, vendevano prodotti illegali estratti dalla canapa, due denunce

Giovedì 11 dicembre, la Polizia di Stato ha effettuato il controllo di un negozio di prodotti estratti dalla canapa a Rimini, contesto in cui personale della Squadra Mobile impiegato ha trovato circa 1000 bustine contenenti infiorescenze derivate dalla canapa, 241 boccettine di oli ricavati dalla Canapa e circa 50 fiale di liquidi sempre derivati dalla Canapa, utilizzabili per le sigarette elettroniche.

Al termine del controllo sono stati sequestrati circa 5,5 kg di sostanza stupefacente e quasi 3 litri di liquidi derivati della canapa, visto che è vietata la vendita di infiorescenze della canapa, in qualsiasi forma, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi estratti, resine ed oli derivati, indipendentemente dalla percentuale di principio attivo contenuta.

La normativa recentemente entrata in vigore, difatti, impone che la commercializzazione di taluni prodotti derivati della canapa, rientri necessariamente nella normativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Pertanto, il titolare ed il gestore dell’esercizio commerciale sono stati denunciati in stato di libertà in attesa degli ulteriori accertamenti disposti dall’Autorità Giudiziaria.