Rimini, vendeva case ma non era un agente: condannata agenzia immobiliare

Voleva trasformare un intero complesso immobiliare in una piccola attività ricettiva da gestire attraverso Airbnb. Ma non poteva certo immaginare che il sogno di quell’investimento immobiliare si sarebbe trasformato in una lunga causa legale, tra difformità urbanistiche, locali accatastati in modo diverso da quanto sperato e un rogito mai arrivato. Alla fine il Tribunale, con la sentenza della giudice Giorgia Cecchini, ha stabilito che a restituire i 13.400 euro di provvigione pagati dalla cliente, oltre agli interessi e alle spese legali, non devono essere i venditori, ma l’agenzia immobiliare.

La controversia

La vicenda inizia ad agosto 2021, quando una donna interessata all’acquisto di un complesso immobiliare in viale Homs contatta un’agenzia. L’edificio è composto da cinque unità immobiliari distribuite su tre piani e l’acquirente ha un progetto preciso: destinarle agli affitti brevi attraverso la piattaforma Airbnb. A settembre visita l’immobile accompagnata da un collaboratore dell’agenzia. Durante il sopralluogo nota subito un particolare: al piano terra ci sono poche aperture rispetto alle dimensioni del locale. Chiede quindi chiarimenti sull’accatastamento, perché non sarebbe interessata all’acquisto se quella porzione non fosse stata destinata ad abitazione. In merito, però, riceve rassicurazioni via WhatsApp: una parte del piano terra risulterebbe accatastata come appartamento, l’altra come ripostiglio. Il 9 settembre 2021 firma la proposta d’acquisto. Dopo l’accettazione, a fine mese versa all’agenzia 13.420 euro di provvigione. Il preliminare viene poi sottoscritto davanti al notaio, con rogito inizialmente previsto per fine novembre.

I primi problemi

Ma qualcosa non torna. Nel luglio 2022 emergono problemi urbanistici e catastali, soprattutto al piano terra. Si parla di sanatorie, modifiche interne e interventi murari necessari per regolarizzare alcuni locali. Il rogito viene rinviato più volte, mentre le verifiche tecniche fanno emergere ulteriori difformità. La compravendita, alla fine, non si conclude e la donna comunica il recesso.

La causa in Tribunale

La controversia arriva davanti al Tribunale di Rimini per capire chi aveva concretamente svolto l’attività di mediazione. Dalle conversazioni WhatsApp e dalle e-mail emerge infatti che il collaboratore dell’agenzia non si era limitato a organizzare le visite, ma aveva fornito informazioni sull’immobile, rassicurato l’acquirente, seguito le problematiche urbanistiche e persino intrattenuto rapporti con il Comune e con i tecnici.

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