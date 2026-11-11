Rimini, vendeva case ma non era un agente: condannata agenzia immobiliare

Voleva trasformare un intero complesso immobiliare in una piccola attività ricettiva da gestire attraverso Airbnb. Ma non poteva certo immaginare che il sogno di quell’investimento immobiliare si sarebbe trasformato in una lunga causa legale, tra difformità urbanistiche, locali accatastati in modo diverso da quanto sperato e un rogito mai arrivato. Alla fine il Tribunale, con la sentenza della giudice Giorgia Cecchini, ha stabilito che a restituire i 13.400 euro di provvigione pagati dalla cliente, oltre agli interessi e alle spese legali, non devono essere i venditori, ma l’agenzia immobiliare.