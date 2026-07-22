Rimini, vende superalcolici a ragazze minorenni: multa di 1.500 euro

Nel corso di un ulteriore controllo presso un esercizio di Viale Principe di Piemonte, zona Miramare, la Polizia di Stato di Rimini ha accertato la vendita di bevande superalcoliche a 4 ragazze minorenni presenti a Rimini per motivi turistici, poi riaffidate agli educatori che le avevano in carico. La vendita inoltre stava avvenendo in un orario successivo ai limiti imposti dal Comune per la vendita in contenitori di vetro (oltre le 22). Il titolare è stato sanzionato per circa 1.500 euro e la sua posizione è tuttora al vaglio degli agenti della polizia Amministrativa per eventuali, ulteriori sanzioni.