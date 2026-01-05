Rimini, vende l’hotel e parte in barca per il giro del mondo dopo una vita di lavoro GALLERY

RIMINI. Avviso ai naviganti. Vagano in piena anarchia su un un ketch di 38 piedi tra Martinica e Porto Rico. Abbronzati, barbuti e gaudenti. Niente paura però, non si tratta di pirati dei Caraibi ma di una ciurma riminese che il mese scorso ha attraversato l’Atlantico e ora si gode il sole e le acque cristalline dei tropici. All’origine di tutto c’è un progetto rimasto nel cassetto per tanti anni. Il cassetto è quello di un sognatore che fino a poco tempo fa ha fatto l’albergatore a Rimini, piazzale Tripoli. Mauro Gregorio, 62 anni, nel dicembre 2024 ha venduto l’Hotel King, ha comprato una barca a vela di poco più di 11 metri. L’ha portata da Marina di Grosseto a Rimini. L’ha fatta sistemare dai cantieri di via Sinistra del porto e le ha affidato un compito affascinante: fare il giro del mondo.