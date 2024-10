Rimini, vede gli agenti entrare in albergo e comincia a buttare di tutto dalla scrivania: spacciatore scoperto e arrestato

Nel pomeriggio di ieri, durante un controllo di routine in un hotel della zona mare, la Polizia Locale ha arrestato un ospite della struttura per detenzione ai fini di spaccio. Nel corso dell’ispezione condotta dal personale della squadra giudiziaria, infatti, un uomo di 32 anni ha insospettito gli agenti, quando, alla loro vista, ha iniziato a gettare via dalla scrivania alcuni involucri.

Scattata la perquisizione gli agenti hanno trovato diverse confezioni di droga nascoste in un marsupio e in una scatola di cartone, per un totale di 107 grammi di cocaina e 95 grammi di hashish, nonché due bilancini per la pesatura. Inoltre, è stata rinvenuta la somma di 8mila euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, risultato irregolare sul territorio e senza un’occupazione lavorativa, è stato così tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio e portato alla casa circondariale di Rimini, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Durante la perquisizione sono stati trovati anche diversi documenti di identità e carte di credito intestate ad altre persone, scoperta che ha fatto scattare in parallelo l’indagine per ricettazione.