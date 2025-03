Rimini. Vecchia Pescheria, storico edificio da 1.500 metri quadri in vendita a 4,5 milioni

Un edificio di oltre trecento anni, che costeggia tutta la Vecchia Pescheria e che adesso è finito sul mercato per diversi milioni di euro. Si tratta del palazzo del 1700 in piazza Cavour che, come indicato nell’annuncio immobiliare apparso appena 48 ore fa, è incastonato «in una splendida piazza racchiusa fra iconici e storici palazzi come quello dell’Arengo e Podestà, ma anche il teatro Galli e la Vecchia Pescheria, con al centro la statua di Paolo V del 1613 e la Fontana della pigna del 1543». In totale si tratta di 1.500 metri quadrati che sono suddivisi «in 500 metri quadrati di negozi al piano terra in parte affittati in ottime condizioni». Poi ci sono altri «1000 metri quadrati al primo e secondo piano ad uso residenziale da ristrutturare». Il Palazzo inoltre ha una terrazza affacciata sulla piazza e altre due terrazze interne che, insieme a due cavedi, danno un ottima luminosità a tutti gli ambienti. E il prezzo richiesto è di quelli decisamente importanti, ovvero 4.500.000 euro.