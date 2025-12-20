Rimini, vasta operazione anti droga: arresti, denunce, sequestri. Controlli anche nei cannabis shop

RIMINI. C’è anche Rimini nella vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le condotte criminose contrastate sono state quelle riconducibili ai c.d. “regolamenti di conti”, ad alcune tipologie di reati contro il patrimonio, al porto illegale di armi e, più in generale, agli episodi di violenza.

Per quanto riguarda la provincia di Rimini, sono stati eseguiti controlli nei parchi, presso la stazione ferroviaria e negli stabili abbandonati nel corso dei quali sono state identificate 1417 persone e controllati 337 veicoli.

Inoltre sono stati arrestati 7 soggetti, tutti di origine straniera, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre 20 sono state quelli indagati in stato di libertà; sono stati, inoltre, sequestrati complessivamente 100 grammi cocaina pari al peso di grammi 100 e segnalati alla Prefettura di Rimini 5 soggetti come assuntori di sostanze stupefacenti.

Le verifiche effettuate presso i cannabis shop hanno consentito di effettuare un preciso monitoraggio di questo tipo di esercizi in ambito provinciale e, a seguito del controllo svolto in alcuni negozi, sono state denunciate in stato di libertà due persone e sequestrati 5.400 grammi di cannabinoidi e 2.800 grammi di altre sostanze della stessa tipologia di stupefacente suddivise fra oli e resine.

Sono stati inoltre controllati anche alcuni alberghi ed esercizi commerciali riguardo ai quali sono in corso le istruttorie amministrative al fine di verificare la sussistenza di violazioni di legge che porterebbero all’emissione di provvedimenti amministrativi da parte della locale Divisione di Polizia amministrativa e sociale.

In tutto il territorio nazionale sono state identificate 95.164 persone e ne sono state arrestate 384. Sono stati sequestrati 35 chili di cocaina, 1.370 di cannabinoidi e 1 di eroina. Inoltre sono state sequestrate 41 armi da fuoco e 80 armi bianche.