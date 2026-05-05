Rimini, Vasco Rossi prepara la “sorpresa” in vista del tour

RIMINI. Si avvicina a Rimini l’appuntamento con Vasco Rossi. La rockstar di Zocca è in Puglia a Castellaneta Marina (Ta) con il suo team per le prove del suo show live che prenderà il via con il soundcheck esclusivo per i membri del suo fan club in programma il 29 maggio allo stadio Romeo Neri e la data zero, sempre nello stesso luogo, il giorno successivo. In un video postato sui social Vasco annuncia una novità: «Abbiamo fatto il pezzo di apertura della seconda parte. Un pezzo che non vi aspettate!!?? ..e senz’altro sarà una bella sorpresa perché non so se l’ho mai fatto dal vivo. Quindi è una vera sorpresa». Un pezzo, aggiunge il cantante «che mi sembra particolarmente attuale quest’anno».