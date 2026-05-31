Rimini, Vasco Rossi: “Il potere è droga: tutti quelli del Governo sono dei drogati”. Polemica di Fratelli d’Italia e invito a San Patrignano VIDEO

RIMINI. Polemica dopo il doppio concerto di Vasco Rossi allo stadio Romeno Neri di Rimini. Durante l’esibizione di “Fegato fegato spappolato”, il cantante ha detto: «Il potere è una droga, quindi tutti quelli del governo sono dei drogati», ripetendo più volte la parola “drogati” e aggiungendo anche un’espressione colorita, come diffuso anche da un video dell’agenzia Adn Kronos. clicca qui per il video

Non ci sta la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli che oggi ha diffuso un comunicato: «Desidero ringraziare Vasco Rossi per aver deciso di iniziare anche quest’anno il suo tour di concerti a Rimini», scrive. «È stato sicuramente positivo per il territorio, rappresentando un impulso turistico. Peccato che dal palco, sia venerdì scorso che ieri sera, si sia lasciato andare a un insulto verso il Governo, accusando i suoi componenti di essere dei drogati. Proprio lui, che per anni è stato promotore di campagne finto-trasgressive, ora si lascia andare a certe scene davanti a numerosi suoi fan. Ritengo sia una mancanza di rispetto verso le Istituzioni e verso i familiari di giovani e meno giovani vittime delle sostanze stupefacenti, che magari sono morti o combattono per uscire dalla dipendenza. Invito Vasco Rossi a visitare con me la Comunità di San Patrignano, nel comune di cui sono vice-sindaco, per conoscere di persona quanto sia devastante la droga per la nostra società».