Rimini, Vasco Rossi: “Due notti di prove perfette. Ringrazio tutti” GALLERY

RIMINI. «Ringrazio tutti voi, e ringrazio chi rende possibile questo evento passando giorni e notti davanti ai computer, montando e smontando il mio palco. Tutti i reparti e tutte le persone che rendono possibile questo evento. Divertiamoci tutti». Vasco Rossi, al termine della due giorni di concerti di Rimini sente il bisogno, con un messaggio sui social, di condividere la sua gioia. «Data 0», scrive,. «L’infinita possibilità prima del tour vero e proprio. Rimini, ho passato due notti di prove perfette. 230 tende in attesa della data per Il Blasco fan club. 25.000 il 29/5. 25.000 il 30/5».