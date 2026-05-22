Rimini, Vasco Rossi davanti al palco del concerto. “Perfetto, non vedo l’ora che cominci” GALLERY

RIMINI. Sopralluogo di Vasco Rossi al palco allestito al Romeo Neri dal quale venerdì 29 e sabato 30 maggio canterà davanti ai suoi fan. Venerdì è in programma il soundcheck, regalo annuale del rocker agli iscritti al Blasco fanclub, andato subito sold-out. Sabato la data zero del suo tour.

Sul suo profilo Instagram il cantante ha postato questa mattina alcune foto (fatte da Gianluca Simoni) allo stadio riminese. «Sua Maestà il Palco!», scrive. «Perfetto per la produzione mega galattica. Se dico palco ... penso casa! Non vedo l’ora che cominci tutto. Non vedo l’ora di possedere questo Palco strepitoso, di suonarlo qui a Rimini e poi portarlo in giro per l’Italia. È un giro diverso dal solito. Lontano dalle grandi città. Non sto più nella pelle! Evviva!!!».