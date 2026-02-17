Rimini, variazione di bilancio per servizi sociali e mercati comunali

Dal diritto allo studio ai servizi sociali territoriali, a cui si aggiungono risorse aggiuntive per la procedura di affidamento della gestione dei mercati comunali. Variazione di bilancio, con applicazione di circa 36.000 euro di avanzo, al vaglio questa mattina in commissione in Comune a Rimini. Un’operazione resa possibile, spiega l’assessore Juri Magrini, grazie alle modifiche, in seguito a sentenze, della Legge di bilancio dello Stato che permettono di utilizzare risorse “precedentemente accantonate per la riduzione dei trasferimenti erariali da acquisizione in ambito di federalismo demaniale”. Si vanno così a soddisfare in anticipo una serie di richieste arrivate dagli uffici: tra queste, quelle per il progetto “scuola plus” con circa 20.800 euro sul 2026 e 48.700 sul 2027; circa 72.600 euro per i servizi sociali sul 2027 e altrettanti sul 2028; infine 138.000 euro sul 2026 e 34.000 sul 2027 e sul 2028 per l’implementazione dei fondi per la procedura di affidamento della gestione per i mercati comunali. “Abbiamo un soggetto che li gestisce, il consorzio Cocap- precisa l’assessore- e andiamo a implementare gli interventi previsti per fare la procedura del nuovo soggetto gestore che è in scadenza”.