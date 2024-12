Rimini, Valentina Ridolfi in giunta al posto di Roberta Frisoni

Così il sindaco Jamil Sadegholvaad: ““Ho proposto a Valentina Ridolfi di assumere l’incarico di assessore comunale, ricevendo il suo assenso. E’ una bella notizia non tanto e non solo per questa Giunta e Amministrazione comunale ma per tutti coloro i quali si riconoscono nel progetto di una città fortemente innovativa e orientata verso il cambiamento sostenibile, così come viene avanti dal momento in cui si pose metaforicamente la prima pietra del Piano Strategico. Valentina Ridolfi è stata ed è il cuore stesso di questa grande ‘avventura di comunità’ cominciata ormai 15 anni fa e che ha prima convinto della necessità e poi concretizzato in opere e fatti la medesima tensione alla modernizzazione di Rimini.

La conoscenza tecnica e nei dettagli dei dossier e di tanti progetti fondamentali riguardanti lo sviluppo di Rimini e da lei già affrontati con il Piano Strategico, la professionalità, la capacità di individuare nella collegialità e nella trasversalità dell’approccio la chiave per aprire la porta dei risultati, le relazioni tessute con una buona parte della rappresentanza sociale, culturale, economica locale e provinciale, fanno di Valentina la persona più indicata per raccogliere il lavoro e ‘l’eredità’ di Roberta Frisoni”.