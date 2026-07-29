Rimini, va in Questura a chiedere il permesso di soggiorno, ma era già stato espulso due volte e viene arrestato

Si è presentato agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini per integrare documentazione relativa alla propria pratica di permesso di soggiorno ed è stato immediatamente tratto in arresto. Dalle indagini eseguite dal personale dell’Ufficio Immigrazione nel mese precedente, era emerso che lo straniero, già destinatario di ben due decreti di espulsione, aveva fatto nuovamente ingresso in Italia violando il divieto prescritto di cinque anni. Nello specifico, l’uomo, a seguito di ogni rimpatrio, aveva modificato le proprie generalità in Albania e aveva richiesto l’emissione dei relativi documenti di identificazione dalle autorità straniere competenti, eludendo in maniera fraudolenta i controlli e violando il divieto di reingresso.

Al termine degli accertamenti, il cittadino albanese è stato tratto in arresto dal personale dell’Ufficio Immigrazione e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato per rito direttissimo. L’indomani, all’esito dell’udienza, veniva convalidato l’arresto e il cittadino straniero veniva condannato per patteggiamento. Parallelamente, l’Ufficio Immigrazione ha avviato il procedimento amministrativo volto a disporre ed eseguire un nuovo procedimento di espulsione.