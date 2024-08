Rimini, va in ospedale a curarsi e gli occupano la casa: denunciata una coppia

Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti in un appartamento di proprietà di Acer a Miramare, segnalato dopo che il legittimo inquilino è stato ricoverato in ospedale. L’immobile era stato occupato abusivamente da alcune persone provenienti dal nord Italia.

Durante il controllo, la squadra della giudiziaria ha sorpreso una coppia all’interno dell’abitazione. Dopo un’accurata identificazione, gli agenti hanno scoperto che i due erano in possesso di vari oggetti rubati, tra cui un tablet, una patente, carte di credito e altri documenti personali appartenenti a cittadini di Rimini e Saronno, oltre a una tessera sanitaria estera. Tutto il materiale rinvenuto è stato pertanto sequestrato per consentire ulteriori indagini e per identificare i legittimi proprietari, mentre la coppia è stata deferita all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per ricettazione in concorso. L’appartamento è stato successivamente messo in sicurezza dal personale di Anthea, per prevenire ulteriori intrusioni abusive.