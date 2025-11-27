Rimini, va in giro con 48 dosi di cocaina nascoste nei boxer: condannato a due anni

I Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 22enne cittadino albanese, senza fissa dimora sul territorio nazionale, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari, impegnati in un servizio di prevenzione finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno proceduto al controllo del giovane mentre si trovava alla guida dell’autovettura a lui in uso in zona Marina Centro. Il 22enne, alla richiesta dei militari di mostrare loro la patente di guida, affermava di esserne momentaneamente sprovvisto, mostrandosi però particolarmente sfuggente, inducendo così gli operanti ad approfondire le verifiche.

A seguito della perquisizione eseguita sul posto, i Carabinieri del Porto rinvenivano, occultati nei boxer del 22enne, tre involucri in cellophane contenenti complessivamente 48 dosi di cocaina, pronte per la vendita al dettaglio.

Il pusher veniva così dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo celebrato nella mattinata, come disposto dalla locale Procura della Repubblica, mentre lo stupefacente è stato sequestrato. Il Giudice del Tribunale di Rimini convalidava l’arresto e condannava l’arrestato alla pena di 2 anni di reclusione e 6mila euro di multa, con sospensione condizionale.