Rimini, va a ritirare il permesso di soggiorno, ma presenta un documento falso e rubato e viene arrestata

Lo scorso 11 dicembre a Rimini una donna albanese si era presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione per il ritiro del permesso di soggiorno. Nel corso delle consuete verifiche, alla donna veniva richiesto di esibire il passaporto quale documento di identità necessario per la consegna del titolo di soggiorno. Un giovane agente dell’Ufficio Immigrazione si accorgeva subito della falsità del documento, confermata anche dal personale specializzato nel falso documentale in servizio presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera dell’Aeroporto.
Pertanto, l’Ufficio Immigrazione procedeva all’arresto della donna per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Successivi approfondimenti, svolti in collaborazione con le Autorità albanesi, permettevano, inoltre, di accertare che il passaporto in questione era stato rubato nel 2024 in Albania. Alla luce di quanto emerso, la cittadina straniera veniva denunciata per il reato di ricettazione.