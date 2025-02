Rimini. Utilizzano il suv come ariete e fanno razzia dentro il negozio

RIMINI. Il motore di un grosso suv mandato su di giri, una forte sgommata e un frastuono terribile di vetri in frantumi e porte distrutte. Quindi il sibilo assordante di una sirena d’allarme. Alcuni residenti di viale Rimembranze a Bellariva, nei pressi del numero civico 73, svegliati da quel boato, piombano, spaventati, sui telefoni per chiamare i carabinieri. Mentre al piano strada i ladri ripuliscono il negozio di abbigliamento per bambini “Pollicino”. Tutto in pochi minuti, tra le 4-4.30 di domenica mattina, quando partono le telefonate al 112, e le 5, quando arrivano due pattuglie dell’Arma, ma dei criminali non era rimasta nemmeno l’ombra. «Per fortuna che abbiamo l’assicurazione - sottolinea Roberta Balducci, madre della proprietaria dell’esercizio commerciale, la 21enne Denis Dondi -, altrimenti sarebbe stato un bel disastro visto quello che hanno combinato».

Danni ingenti, «qualche decina di migliaia di euro - puntualizza la signora -, tra la nuova collezione primavera 0-12 anni custodita nel magazzino retrostante il negozio, la rimanenza dei saldi, il registratore di cassa con qualche centinaio di euro dentro e un computer, portati via dai ladri. E senza contare, naturalmente, la porta d’ingresso e la vetrina letteralmente sfondate».