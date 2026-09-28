Rimini, usavano lo stesso albergo come base per lo spaccio: due arresti della Polizia Locale

Un’operazione mirata contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, condotta dalla squadra giudiziaria in borghese della Polizia locale di Rimini, si è conclusa nelle ultime ore con l’arresto di due persone tra il centro città e la zona del lungomare. L’indagine è scattata dopo una serie di appostamenti e pedinamenti avviati in via Praga, dove gli agenti avevano notato un’auto muoversi con andatura sospetta, solita fermarsi per brevi e ripetuti contatti con varie persone.

Giovedì 24 settembre è scattato il primo blitz: gli agenti sono intervenuti bloccando gli acquirenti e perquisendo il conducente, un giovane classe 2000. Addosso al 26enne sono state trovate 10 dosi di cocaina, un coltello a serramanico e 200 euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita. Per lo spacciatore è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Il giorno seguente il Giudice del Tribunale di Rimini ha convalidato la misura cautelare.