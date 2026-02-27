Rimini, urta un motociclista e scappa: 50enne assolto dopo sei anni

L’accusa era di quelle pesantissime: aver provocato un incidente in auto ed essersi deliberatamente dato alla fuga, omettendo di prestare soccorso alla vittima, un motociclista, rischiando così una pena minima non inferiore a tre anni di reclusione. Così, per un 50enne riminese, nel 2019 era iniziato il calvario fuori (sospensione e revisione della patente) e dentro le aule del Tribunale. Le stesse dove la giudice Elisa Giallombardo di recente lo ha assolto da tutte le accuse perché “il fatto non costituisce reato”.