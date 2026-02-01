Rimini. Urla, rimproveri e minacce in classe: insegnante rischia 5 anni di carcere

Cinque anni di reclusione. È quanto chiesto dal pm Davide Ercolani al termine della requisitoria nei confronti di una 49enne casertana, insegnante di sostegno in una scuola elementare di Rimini, a giudizio con l’accusa di maltrattamenti verso gli studenti di quattro classi.

La donna, difesa dall’avvocato Leanne Arceci, ma mai comparsa in aula davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Adriana Cosenza (a latere dai magistrati Elisa Giallombardo e Luca Gessaroli), secondo l’accusa sgridava e minacciava gli alunni perché, ad esempio, avevano eseguito una consegna assegnata da un’altra insegnante oppure non aiutava una bambina affetta da disabilità a scrivere alla lavagna sostenendo che poteva farlo benissimo da sola e che era solo pigra e svogliata. Arrivò perfino ad aggredire verbalmente un bimbo di 6 anni soltanto perché si stava toccando un dente dondolante. La sentenza è attesa per inizio luglio.