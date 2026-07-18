Rimini, uomo di 60 anni muore folgorato mentre cerca di liberare un cane

RIMINI. Dramma nel tardo pomeriggio di oggi in via Genetta 15, una strada senza uscita tra via Sant’Aquilina e la Consolare per San Marino. A perdere la vita è stato un 60enne originario di Foggia, ospite di alcuni amici, morto folgorato mentre armeggiava attorno al gancio traino che trasferisce energia elettrica dall’auto alla roulotte.

La possibile dinamica. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, la tragedia è avvenuta intorno alle 17.30 in un terreno privato dove si trovano quattro roulotte e una casetta prefabbricata. Da quanto emerso, pare che il cane della vittima si fosse impigliato nel gancio proprio a ridosso di una piscina gonfiabile piena d’acqua. Il 60enne, nel tentativo di liberarlo, sarebbe entrato in contatto con i fili attraversati dalla tensione a 220 volt e, complice il terreno bagnato, sarebbe rimasto folgorato. L’animale, invece, non è rimasto ferito. Nessuna delle persone presenti avrebbe assistito alla scena, ma si sarebbero accorte dell’accaduto soltanto dopo aver visto l’uomo esanime a terra. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma purtroppo per il 60enne non c’era più nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i vigili del fuoco e i tecnici dell’Enel, impegnati nella messa in sicurezza dell’impianto elettrico e nei rilievi necessari a verificare le condizioni dei cavi e dei contatori presenti nel campo. Agli agenti della Polizia Scientifica è stato affidato il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Della morte dell’uomo è stato informato il pubblico ministero di turno, che sta coordinando le indagini.