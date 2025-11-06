Rimini, uno spettacolo di luci per l’ex Oriental Park: arriva il videomapping

L’ex Oriental Park, il simbolo della Rimini balneare degli anni ‘50 sul lungomare Murri, diventa uno spettacolo di luci, grazie a una illuminazione scenografica con video mapping e proiezioni che saranno visibili dalla passeggiata. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo per la nuova illuminazione del valore di 133.000 euro, che si aggiunge alla riqualificazione dei muri in stile moresco.

Ora con videoproiettori e uno speciale software, i muri si animeranno con proiezioni dinamiche personalizzate che si adatteranno alla sagoma architettonica. Ci sarà una proiezione fissa personalizzata sull’arco d’ingresso, visibile dal lungomare, e uno spettacolo video-dinamico dentro l’area giardino, compresi i totem in cemento bianco già previsti nel progetto di riqualificazione. Le proiezioni saranno accompagnate da musica. L’iniziativa, spiega il Comune, si inserisce nel percorso di valorizzazione avviato nel maggio 2024 con il restauro e consolidamento delle mura dell’ex locale, per preservare il carattere simbolico del contesto storico e culturale. L’area, di proprietà comunale e tutelata, è stata riqualificata mantenendo lo stile moresco originale e integrando una sistemazione della superficie interna con aiuole e pavimenti drenanti. Il progetto illuminotecnico usa tecnologie led ad alta efficienza energetica e prevede contenuti grafici sviluppati in accordo col Comune. I lavori dureranno tre mesi e l’accensione è prevista a partire da giugno.