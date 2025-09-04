Rimini, uno spazio per bambini mentre i genitori fanno la spesa: la nuova idea del centro “I Malatesta”

Domenica 7 settembre alle 16, presso il Centro Commerciale “I Malatesta” di Rimini, si terrà l’inaugurazione ufficiale di “Happy party”, il nuovo baby parking dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un servizio innovativo, sicuro e qualificato, in grado di accogliere i bambini mentre i genitori fanno la spesa, garantendo loro momenti di svago, gioco e intrattenimento. Inoltre, lo spazio potrà essere utilizzato anche per feste di compleanno ed eventi dedicati ai più giovani, ampliando così le opportunità di socializzazione e divertimento. La gestione del baby parking è affidata a Happy Party Rimini, realtà specializzata nell’organizzazione di attività ludiche e ricreative per l’infanzia, che proporrà ai piccoli ospiti esperienze sempre nuove e coinvolgenti, nel segno della qualità e della sicurezza.