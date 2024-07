Rimini, una strada che fa acqua VIDEO

RIMINI. Proteste da via Auriga per una perdita di acqua che non si riesce a risolvere. «Buongiorno», scrive un lettore, «vi invio questo filmato per fare presente la situazione idrica in cui versiamo in via Auriga ,54 Rimini. Purtroppo non è la prima volta in cui si verificano tali situazioni. Già negli anni passati eravamo diventati lo zimbello dei passanti in quanto gli operai della ditta incaricata non facevano in tempo a riparare una perdita che che il giorno dopo si riapriva. Allora dopo aver chiesto spiegazioni veniva rimbalzata ai vari enti la responsabilità delle perdite (Hera demandava alla proprietà del Comune, il Comune non aveva i fondi, le ditte appaltate dicevano che non dipendeva da loro e via dicendo). Solo dopo minacce di denuncia presso servizi pubblici, tramite foto e filmati, sono venuti ed hanno fatto un lavoro che è durato per più di un anno. Ora quindici giorni fa nel punto in cui hanno collegato la nuova tubazione con il pezzo vecchio si è verificata una nuova perdita, prontamente riparata , ma che è durata solo 15 giorni in quanto non hanno fatto nemmeno in tempo a spianare il foro, dopo l’assestamento, che nello stesso punto si è avuta una nuova perdita (come da filmato) . Mi chiedo se tutti questi rappezzi sono veramente inevitabili o se sussistono interessi a mantenere lo status quo senza poter intervenire drasticamente, visto che poi le spese di tutto questo fare e disfare vengono addebitate a tutti noi utenti direttamente o indirettamente. Mi scuso per la lungaggine. Spero che la forza della stampa smuova qualcosa. Grazie».