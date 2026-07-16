Rimini, una statua di San Francesco accoglie i viaggiatori in aeroporto

Rimini, un’accoglienza che unisce viaggio e spiritualità. Questa mattina, all’aeroporto internazionale “Federico Fellini” di Rimini e San Marino, è stata svelata la statua di San Francesco d’Assisi, opera dell’artista riminese Alessandro La Motta. L’inaugurazione si inserisce nel quadro delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Santo e ha visto la partecipazione di figure chiave delle istituzioni e del territorio, tra cui il sindaco Jamil Sadegholvaad, l’amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci, il presidente di IEG Maurizio Ermeti, e i rappresentanti della Diocesi e del Cammino francescano.

La scelta dello scalo come prima tappa espositiva racchiude un profondo valore simbolico. L’aeroporto, in quanto crocevia di partenze e arrivi, rappresenta idealmente l’inizio del cammino, trasformando il viaggio fisico in un’esperienza dello spirito. Dal punto di vista stilistico, l’opera richiama l’iconografia pre-giottesca, con le braccia aperte e le mani rivolte verso l’esterno per lanciare un messaggio universale di accoglienza e fraternità. La scultura rimarrà esposta all’interno del terminal fino al 22 agosto, giorno della storica visita a Rimini di Papa Leone XIV, occasione in cui l’opera sarà presentata ufficialmente durante la celebrazione papale. Al termine dell’anno francescano, la statua in bronzo troverà la sua definitiva collocazione in uno spazio pubblico di Rimini, diventando un patrimonio accessibile a tutta la cittadinanza.