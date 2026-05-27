Rimini, una scala di risalita per anguille al parco Marecchia e arriva anche Rai Geo

RIMINI. Domani, giovedì 28 maggio, alle ore 15 verrà inaugurata la prima scala di risalita per anguille in Emilia Romagna. L’evento riminese, in occasione del World Fish Migration Day 2026, fa parte del progetto GLASS-EEL-RESCUE dell’Università di Bologna, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e suggella la collaborazione decennale fra Università di Bologna e Costa Edutainment. Interverranno: Anna Montini, assessora all’Ambiente del Comune di Rimini; Rubina Serri, responsabile regionale delle Acque Interne (Settore Agricoltura, Caccia e Pesca); Marco Valli, referente del progetto FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura); Laura Gentile, referente DIMEVET per il progetto GLASS-EEL-RESCUE. Presenti anche Cristiano Da Rugna, responsabile zoologico di Costa Edutainment ed alcuni studenti dell’Università di Bologna. L’impianto che verrà inaugurato a Rimini è il primo installato in Emilia-Romagna e fa parte del progetto GLASS-EEL-RESCUE.

L’innovazione e la particolarità del progetto hanno suscitato l’attenzione della trasmissione RAI GEO, che ha organizzato per le 17 una diretta con un approfondimento tecnico. L’appuntamento è per le 14.45, Ponte dello Scout, lato sud, in zona parco Marecchia.