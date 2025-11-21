Rimini, una rotonda intitolata a Pier Paolo Pasolini

Rimini
  • 21 novembre 2025
Entra nella toponomastica cittadina il nome di Pier Paolo Pasolini. La città di Rimini omaggia il grande intellettuale italiano con l’intitolazione della rotonda situata tra via Giuseppe Melucci e viale Siracusa, che da martedì 25 novembre porterà il nome di “Rotonda Pier Paolo Pasolini - Scrittore e Regista (1922-1975)”.

La cerimonia di intitolazione si terrà martedì 25 novembre alle ore 16 presso la rotonda stessa, alla presenza dell’assessore alla toponomastica Francesco Bragagni, che presenterà ufficialmente la dedica a uno dei più importanti artisti e intellettuali del Novecento italiano. Pasolini rappresenta una figura centrale della cultura italiana del secondo Novecento. Poeta, scrittore, regista e intellettuale impegnato, ha saputo attraversare tutti i generi della creazione artistica, dal cinema alla letteratura, dal teatro alla saggistica, lasciando un’impronta indelebile nella cultura nazionale e internazionale.

