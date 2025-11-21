Rimini, una rotonda intitolata a Pier Paolo Pasolini

Entra nella toponomastica cittadina il nome di Pier Paolo Pasolini. La città di Rimini omaggia il grande intellettuale italiano con l’intitolazione della rotonda situata tra via Giuseppe Melucci e viale Siracusa, che da martedì 25 novembre porterà il nome di “Rotonda Pier Paolo Pasolini - Scrittore e Regista (1922-1975)”.

La cerimonia di intitolazione si terrà martedì 25 novembre alle ore 16 presso la rotonda stessa, alla presenza dell’assessore alla toponomastica Francesco Bragagni, che presenterà ufficialmente la dedica a uno dei più importanti artisti e intellettuali del Novecento italiano. Pasolini rappresenta una figura centrale della cultura italiana del secondo Novecento. Poeta, scrittore, regista e intellettuale impegnato, ha saputo attraversare tutti i generi della creazione artistica, dal cinema alla letteratura, dal teatro alla saggistica, lasciando un’impronta indelebile nella cultura nazionale e internazionale.