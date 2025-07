Rimini. Una pedalata contromano che costa cara: arrestato 26enne con 64 dosi di cocaina

Il pomeriggio di ieri sulla Riviera romagnola si è concluso con le manette ai polsi per un giovane cittadino albanese di 26 anni, disoccupato e domiciliato temporaneamente presso una struttura ricettiva della zona. Un arresto che nasce da un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Rimini, impegnati in uno di quei servizi antidroga mirati che puntano a colpire il fenomeno dello spaccio nelle aree della città più sensibili.

La vicenda ha inizio con un particolare apparentemente banale ma che si è rivelato fatale per il giovane: i militari lo hanno notato mentre percorreva in bicicletta viale Londra in senso contrario alla marcia. Una violazione del codice della strada che normalmente si risolverebbe con una semplice sanzione, ma che in questo caso ha fatto scattare l’attenzione degli investigatori, sempre attenti a cogliere quei segnali che possono nascondere situazioni ben più gravi.

Il controllo di routine si è trasformato rapidamente in qualcosa di molto più serio. I Carabinieri hanno proceduto prima all’identificazione del giovane e poi alla perquisizione personale, un’operazione che ha riservato sorprese decisamente poco piacevoli per il 26enne. All’interno dello zaino che portava con sé, infatti, gli agenti hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale della droga: ben 64 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 40 grammi, confezionate e pronte per essere vendute al dettaglio.

Ma non era finita qui. Insieme alla sostanza stupefacente, il giovane aveva con sé anche una somma di denaro contante pari a 515 euro, una cifra che agli occhi degli investigatori è apparsa subito sospetta e riconducibile ai proventi dell’attività di spaccio. Non si tratta infatti di una somma casuale, ma di quel tipo di denaro spicciolo, fatto di banconote di piccolo taglio, che caratterizza tipicamente gli introiti derivanti dalla vendita al dettaglio di droga.

L’operazione si è conclusa con il sequestro sia dello stupefacente che del denaro, mentre per il 26enne albanese si sono aperte le porte degli arresti domiciliari. Il giovane, al termine delle formalità di rito presso la Compagnia dei Carabinieri di Rimini, è stato infatti arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Un episodio che conferma l’importanza dei controlli capillari sul territorio e dimostra come spesso siano proprio i comportamenti apparentemente più innocui a tradire chi si dedica ad attività illegali. In questo caso, una semplice pedalata contromano si è trasformata nella chiave che ha permesso alle forze dell’ordine di smantellare quella che probabilmente era un’attività di spaccio strutturata, sottraendo dal mercato una quantità significativa di droga destinata alle strade della Riviera.