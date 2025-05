Rimini. Una mountain bike a 500 euro il pezzo più pregiato dell’asta pubblica

Una mountain bike elettrica, battuta per 500 euro, è stato il pezzo più pregiato dell’asta pubblica che si è svolta questa mattina presso il magazzino comunale di via della Lontra a Rimini. L’evento ha riscosso una notevole partecipazione, con circa duecento persone accorse per contendersi gli oltre 90 beni messi all’incanto.

Tra biciclette, monopattini e macchine fotografiche, tutti oggetti rinvenuti sul territorio comunale e non reclamati dai legittimi proprietari entro i termini di legge, l’asta si è rivelata vivace e ha riscosso un successo che va oltre il semplice realizzo economico.

Al termine della mattinata, il ricavato complessivo ha raggiunto la cifra di 7.226 euro. Un risultato significativo che l’amministrazione comunale ha destinato interamente a scopi benefici in campo sociale, confermando l’importanza dell’iniziativa non solo come forma di gestione del patrimonio ritrovato, ma anche come opportunità per sostenere chi ne ha più bisogno nella comunità riminese.

La partecipazione del pubblico e l’interesse dimostrato per i diversi lotti testimoniano la sensibilità dei cittadini verso iniziative di questo genere, che uniscono l’opportunità di fare un affare con un gesto di solidarietà. La mountain bike elettrica, aggiudicata al prezzo più alto, simboleggia l’attrattività di alcuni beni, ma l’affluenza generale e il buon esito dell’asta nel suo complesso rappresentano una vittoria per la collettività e per le future azioni di sostegno sociale che potranno essere intraprese grazie a questo ricavato.