Rimini, una folla per la messa all’alba in riva al mare GALLERY

Rimini
  • 15 agosto 2025
Rimini, una folla per la messa all’alba in riva al mare GALLERY
Rimini, una folla per la messa all’alba in riva al mare GALLERY
Rimini, una folla per la messa all’alba in riva al mare GALLERY
Rimini, una folla per la messa all’alba in riva al mare GALLERY
Rimini, una folla per la messa all’alba in riva al mare GALLERY

RIMINI. Una chiesa a cielo aperto. Così si è trasformata oggi, alle prime luci dell’alba, la spiaggia di Rimini Sud – Bagno 62 con centinaia di persone riunite per la celebrazione della Festa della Madonna Assunta in Cielo. Tutto ha avuto inizio alle 5 con numerosi fedeli che hanno partecipato al sacramento della confessione. Alle 5.45, in uno scenario di mare calmo e cielo dipinto di rosa, il vescovo don Nicolò ha presieduto la Santa. Messa al Mare, animata dal Coro della Parrocchia Villaggio 1° Maggio. Durante la celebrazione, la testimonianza dei giovani in missione ha portato in riva al mare storie di speranza, impegno e solidarietà maturate in contesti lontani e difficili.

L’incontro si è concluso con una colazione insieme, offerta da Confartigianato, vissuta in un clima di fraternità tra residenti e turisti.

Un Ferragosto speciale, in cui spiritualità, bellezza dell’alba e desiderio di pace nel mondo si sono intrecciati, regalando ai presenti un momento indimenticabile.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui