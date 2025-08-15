Rimini, una folla per la messa all’alba in riva al mare GALLERY

RIMINI. Una chiesa a cielo aperto. Così si è trasformata oggi, alle prime luci dell’alba, la spiaggia di Rimini Sud – Bagno 62 con centinaia di persone riunite per la celebrazione della Festa della Madonna Assunta in Cielo. Tutto ha avuto inizio alle 5 con numerosi fedeli che hanno partecipato al sacramento della confessione. Alle 5.45, in uno scenario di mare calmo e cielo dipinto di rosa, il vescovo don Nicolò ha presieduto la Santa. Messa al Mare, animata dal Coro della Parrocchia Villaggio 1° Maggio. Durante la celebrazione, la testimonianza dei giovani in missione ha portato in riva al mare storie di speranza, impegno e solidarietà maturate in contesti lontani e difficili.

L’incontro si è concluso con una colazione insieme, offerta da Confartigianato, vissuta in un clima di fraternità tra residenti e turisti.

Un Ferragosto speciale, in cui spiritualità, bellezza dell’alba e desiderio di pace nel mondo si sono intrecciati, regalando ai presenti un momento indimenticabile.