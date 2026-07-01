Rimini, una donna rischia di soffocare, il poliziotto le salva la vita

Una donna rischia di soffocare, il poliziotto Andrea in un servizio serale la mette in salvo. La Questura di Rimini in una nota si è complimentata ufficialmente con il sovrintendente per la prontezza e la professionalità dell’intervento. “Qualche giorno fa in un servizio serale, una pattuglia veniva interessata da una segnalazione di una donna che non riusciva più a respirare. Giunti sul posto, gli operatori individuavano subito la persona, che appariva pallida e cercava aiuto indicando con la mano il proprio collo. Vista la situazione il poliziotto Andrea, senza nessuna esitazione e con molta prontezza ha capito il momento di pericolo dovuto ad un possibile soffocamento. Istantaneamente ha eseguito una manovra tale per cui la donna riusciva a riprendere il respiro e la calma. Complimenti al nostro Sovrintendente Andrea per la professionalità e lucidità dimostrata”.