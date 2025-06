Rimini, una casa per dare alloggio temporaneo a donne vittime di violenza

A Rimini è in arrivo una casa per dare alloggio temporaneo a donne vittime di violenza di genere dove potranno essere ospitate fino a quattro persone o due famiglie. Il Comune stanzia infatti 80.000 euro per potenziare e ampliare un’abitazione in modo da garantire maggiore sicurezza e comfort alle ospiti, con interventi mirati su copertura, murature e finiture interne. Saranno mantenuti sia i criteri di riservatezza previsti dalla legge che quelli più tecnici e funzionali legati agli ambienti, all’energia, alla sostenibilità. Il progetto rientra nell’ambito del Bando regionale dedicato al sostegno delle donne vittime di violenza, per assicurare un luogo sicuro e riservato per la loro protezione e ripartenza. Nel 2024, ricorda il Comune, il Centro Antiviolenza ha accolto 282 donne, con 39 ospiti nelle strutture protette, accompagnate da 33 minori. Per ricevere assistenza o informazioni, il Centro Antiviolenza “Rompi il silenzio” è raggiungibile ai contatti: 346 5016665 (anche via chat). Numero verde nazionale 1522; info@rompiilsilenzio.org